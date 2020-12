Luciano Camargo Wil Aleixo/ Divulgação

Por iG

Publicado 04/12/2020 22:00 | Atualizado 04/12/2020 22:02

Ao 'Domingo Espetacular' do próximo domingo, Luciano, da dupla com Zezé, revelou que não pôde ir ao enterro de Francisco Camargo, que morreu no último dia 23 de novembro. O cantor disse que bem quando ia visitar o pai no hospital, foi diagnosticado com a Covid-19.