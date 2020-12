Por O Dia

Publicado 09/12/2020 19:29 | Atualizado 09/12/2020 19:31

A Dj e produtora musical Bárbara Labres surpreendeu seus fãs e seguidores nesta quarta com um anúncio inesperado.

Em uma live, a Bárbara convidou Deise do Tombo pra participar e, juntas, anunciaram um Feat. Neste momento, as duas estão terminando de gravar uma música e clipe, que será lançada neste sábado.

A moradora do Alemão, Deise Gouveia, viralizou no último fim de semana após queda na escada . O bordão “Modo Deise Ativado” ganhou a boca do povo e agora vai virar hit, em uma produção da DJ junto ao renomado produtor musical Umberto Tavares.Na Live bem descontraída, Deise disse: Agora eu sou cantora, heim. Bárbara Labres lança a Braba.