Rio - A moradora do Complexo do Alemão, Deise Gouveia, que viralizou após ser filmada rolando escada abaixo , usou suas redes sociais para informar que entrará em contato com Ana Paula Siqueira, dona da casa invadida, para saber suas necessidades. A estudante de contabilidade aproveitou a fama repentina para fazer uma boa ação, ela criou uma vaquinha online para a moradora da Fazendinha, que sofre com câncer no reto e enfrenta dificuldades para arcar com o tratamento. Em pouco mais de 24 horas, a vaquinha da jovem conseguiu levantar mais de R$ 60 mil

Por conta do câncer, descoberto há pouco mais de cinco anos, Ana Paula teve de deixar de trabalhar e, atualmente, a renda da casa, aonde mora com dois dos três filhos, vem do primogênito que recebe um salário mínimo. “Eu só estou agradecendo a Deus, porque ele está me dando essa oportunidade. Primeiro, agradeço a Deus e em segundo agradeço muito a Deise”, diz.



A moradora do Alemão conta que não conhecia a jovem que está na bombando nas redes sociais. "Via a Deise passar na rua, mas nunca tínhamos conversado antes", comenta. E qual foi a reação de Ana Paula ao ver Deise na sua porta? "Fiquei muito preocupada, minha única preocupação era dela ter ser machucado ou quebrado algo, mas graças a Deus ela não se machucou. Eu estava saindo do banho e vesti uma roupa correndo para ver o que tinha acontecido", lembra.

Deise Gouveia, também moradora do Complexo do Alemão, foi filmada por uma amiga enquanto voltava de uma festa. Visivelmente bêbada, a jovem dança e anda cambaleando pelas ruas da favela e, sem ver que estava se escorando em portão aberto, ela rolou escada abaixo. Ao fundo das imagens é possível ouvir Ana Paula perguntando: "Que isso?".



A pedido da mãe, a estudante foi mais tarde se desculpar pelo episódio com Ana Paula e descobriu a história por trás da mulher. Com a fama repentina, a jovem fez um gesto nobre e iniciou uma vaquinha online. Deise também ganhou vários seguidores nas redes sociais, até a manhã desta segunda-feira, ela já contava com mais de 330 mil.