Publicado 18/12/2020 16:51 | Atualizado 18/12/2020 16:56

Ludmilla compartilhou, nesta sexta-feira, um flagra feito por paparazzi. Nas fotos, a cantora está na sacada do hotel fumando, falando no celular e conversando com a esposa, Brunna Gonçalves.

No Twitter, a cantora compartilhou as fotos com a legenda: "Diva pop energy" (energia de diva pop, em tradução livre).