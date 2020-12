Gretchen Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 18:07 | Atualizado 18/12/2020 18:08

Nas redes sociais, Gretchen mostrou como está o rosto uma semana após fazer um retoque na harmonização facial.

No Instagram, a cantora publicou um vídeo no qual aparece com os lábios menos inchados. Gretchen ainda aproveitou e mandou um aviso para o haters.

"Então chegou o grande dia. Aquele momento, que vocês passaram a semana metendo a boca na minha cirurgia, na minha boca, no meu procedimento, na minha harmonização... E agora? O que vocês têm para falar da minha boquinha e da minha harmonização? Vocês podem falar. Mas o que importa é o que eu acho da minha boca e de como ficou meu procedimento de lip lift. Ficou lindo, não?". "Então chegou o grande dia. Aquele momento, que vocês passaram a semana metendo a boca na minha cirurgia, na minha boca, no meu procedimento, na minha harmonização... E agora? O que vocês têm para falar da minha boquinha e da minha harmonização? Vocês podem falar. Mas o que importa é o que eu acho da minha boca e de como ficou meu procedimento de lip lift. Ficou lindo, não?".

