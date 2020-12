Fernanda Gentil - D Mulher Divulgação

A jornalista e apresentadora Fernanda Gentil revelou, nesta terça-feira, em suas redes sociais ter sido diagnosticada com a Covid-19. Na publicação, a loira revelou que perdeu o paladar e olfato, mas ficou com medo por ter asma. Agora, ela segue sem sintomas graves da doença.



"Esperei passar a maior parte do processo de quarentena, fui diagnosticada com Covid, estou vindo aqui porque temos um compromisso de transparência, mas não queria avisar antes que dessa tudo certo. Fiquei apreensiva, foi um susto. tenho asma, a respiração sempre foi uma preocupação caso eu pegasse. Acabou acontecendo, essa segunda onda está batendo na nossa porta. Enfim, peguei, já estou no final dos 14 dias", revelou ela, em videos publicados nos Stories, do Instagram.

As dores no corpo foi o que mais incomodou Fernanda no período crítico da infecção. "Fiz um exame hoje para confirmar, tomara que já esteja sem o vírus no corpo. Desde que fui diagnosticada, faz 13 dias, estou isolada no quarto, longe de todo mundo, tomando os remédios. A asma graças a Deus não deu sinal nesse período. Estou ainda sem paladar, olfato. Tive sintomas mais brandos com sensação de gripe muito forte, dor no corpo. O que me ajudou foi ter visto relatos de quem já passou por isso".