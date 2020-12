Vera Fisher Reprodução do Instatram

Publicado 23/12/2020 13:53 | Atualizado 23/12/2020 13:55

Aos 69 anos, Vera Fischer provou que está com tudo em cima! É que a atriz e eterna musa das novelas da Globo postou, nesta quarta-feira, um clique de seu dia de faxina - no maior clima gente como a gente. Belíssima e toda natural, a musa posou no espelho vestindo um top e um shortinho, deixando barriga e pernas à mostra. Segundo ela, abrindo os caminhos para 2021.



"Vamos receber o natal de casa arrumada e espírito limpo! Beijos a todos", completou na legenda. Nos comentários, seus seguidores encheram a atriz de elogios como "linda", "perfeita" e "nenhum defeito.

