Aline Riscado Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 19:26

Aline Riscado deixou a galera babando ao compartilhar uma foto de biquíni, nesta quarta-feira (23), em seu Instagram. Na legenda, a atriz e modelo deixou um recado aos seus seguidores sobre autoestima e saúde.



fotogaleria

"Algo a se pensar e colocar em prática em 2021: Seja um corpo saudável! Ame seu corpo antes de qualquer coisa... você o amando, vai cuidar e tratar bem do maior presente físico que temos nessa existência!! Cuide alimentando-se bem, com equilíbrio, ame-o o deixando limpo, hidratado. Cuide do seu corpo ao se envolver com outro corpo", começou Aline.