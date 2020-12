Andressa Urach e Thiago Lopes Bruno Dias / Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 20:13 | Atualizado 23/12/2020 20:37

Enfim, sós?! Andressa Urach mostrou fotos de um ensaio fotográfico com o marido, Thiago Lopes, na noite de núpcias. Os cliques foram feitos por Bruno Dias e divulgado pela modelo em seu Instagram. "Meu amigo, marido, amante e pai dos meus filhos. Te amo amor, @tnlopes10, valeu a pena esperar tantos anos em Deus pra te encontrar! Você me completa em tudo", postou a modelo.

Nas imagens, a modelo aparece com amado dentro de uma banheira de espuma com pétalas de rosas e brindando com champanhe. "Você foi e será sempre a minha namorada, a minha noiva e, agora, a minha esposa. Eu te amo, Andressa, e quero de amar cada dia mais. Você me faz feliz!", ainda postou Thiago ao divulgar alguns cliques em seu Instagram. Andressa casou com Thiago, numa cerimônia discreta, nesta segunda-feira.