Publicado 24/12/2020 08:36 | Atualizado 24/12/2020 08:40

Rio - Em um relacionamento com Tony Bellotto há pelo menos 30 anos, Malu Mader, de 54 anos, abriu o coração ao falar do músico em entrevista ao podcast "Calcinha Larga". A atriz e Tony nunca oficializaram a união. Por isso, Malu se sente insegura.

"Sinto que estou correndo risco. Eu nunca tive a sensação de que ele é total meu, que não tem riscos. E a gente nunca casou no papel, eu nunca prometi a ninguém ser fiel a ele e nem ele a mim, não houve essa promessa. Ao mesmo tempo que me deixa numa corda bamba, quando eu vejo ele de longe, num mundo que não me faz parte, me dá uma coisinha", revelou a atriz. "Eu sempre pensei que ele pode me deixar a qualquer momento. Não é só com o Tony. Eu acho isso. Mesmo. Infelizmente, eu acho", completou.

Malu também contou que investiu em Tony Bellotto por um ano até que o relacionamento dos dois finalmente acontecesse. "Quando eu vi ele pela primeira vez ele estava acompanhado, mas não parecia um namoro. Eu estava casada, mas estava caminhando pro fim. Mas quando eu vi ele, olhei pra cara dele, eu tinha certeza que eu ia casar com aquele homem e ele seria o pai dos meus filhos.

Questionada sobre o segredo para manter a vida sexual após tantos anos de casamento, Malu Mader não sabe a resposta. "Eu não sei, essa coisa do sexo e do tesão é do mistério, como o nascimento e a morte. Facilita muito reservar um momento que te tire do assassino do tesão que é o dia a dia mesmo".