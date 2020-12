Antonia Morais Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 09:27 | Atualizado 24/12/2020 09:32

Rio - Antonia Morais surpreendeu seus seguidores ao surgir com um visual completamente diferente nas redes sociais. A filha de Glória Pires e Orlando Morais postou uma foto em que aparece de biquíni e com os cabelos platinados. "Nada a declarar. Beijos. Valeu", escreveu apenas na legenda da foto.

"Antonia do céu, quase caí aqui", brincou a atriz Fernanda Paes Leme. "Khloe Kardashian, é tu mulher?", brincou outra pessoa, comparando Antonia com a irmã de Kim Kardashian. Uma outra seguidora já acha que Antonia ficou parecida com Paris Hilton. "Paris Hilton está diferente", disse a admiradora. "Galegona", comentou um fã.