Rio - Apesar das dificuldades causadas pela pandemia de coronavírus, o ano de 2020 foi de muita produtividade para a classe artística, que se reinventou e manteve o contato com o público através de lives, shows online e lançamento de Eps. As irmãs Simone e Simaria são um verdadeiro exemplo disso. Elas seguem divulgando seu DVD "Debaixo do Meu Telhado", lançado em novembro, que já teve mais de 30 milhões de visualizações no Youtube. Além disso, o hit "Foi Pá Pum" está no TOP 50 do Spotify.

"Jamais imaginávamos que o mundo viveria momentos de tamanha tristeza e incertezas, como foi 2020. Mas, ao mesmo tempo, foi um ano de muita reflexão e introspecção para valorizarmos ainda mais as coisas que são realmente essenciais para nossa vida: saúde e família. O ano de 2020 não está sendo fácil para ninguém, mas a união familiar foi o que nos alimentou e nos fez acreditar em dias melhores. Que em 2021 tenhamos muita saúde, segurança, abraços apertados e muitos shows para animar ainda mais a vida das pessoas", diz Simaria, que posou para um ensaio fotográfico ao lado dos filhos, Giovanna, de 8 anos, e Pawel, de 5.

"Eu e meus filhos estamos ainda mais unidos, afinal são eles que dão a minha força", garante a cantora, que este ano conseguiu passar Natal em casa e também vai passar o Réveillon em família. "Há muitos anos não sei o que é passar Réveillon em casa, mas nesse ano será assim. Em casa, em família e cercados de amor e saúde, que é o mais importante", analisa Simaria.

A cantora chegou a ser acometida pela covid-19, mas se recuperou bem. "Graças a Deus, fui praticamente assintomática, mas só o fato de testar positivo já gera insegurança e medo. Nunca se sabe como o nosso organismo vai reagir. Mas, para mim, a maior dificuldade foi ficar longe dos meus filhos, sem poder abraçá-los", garante.

E os planos para 2021 não param. Simone e Simaria já esperam ansiosas pela volta dos shows presenciais. "Vamos continuar trabalhando o DVD 'Debaixo do meu telhado', que já é sucesso pelo Brasil com menos de um mês de lançamento. E, também, assim que retornarem os shows, vamos levar o 'Bar das Coleguinhas 2' pelo Brasil".



Para a cantora, a fé em dias melhores não pode se perder nunca. "Que a esperança e a fé de dias melhores seja renovada com a chegada de um novo ano. Se cuidem e zelem por aqueles que amam. Que 2021 seja um ano iluminado e repleto de muitas bençãos", deseja.