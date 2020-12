Barbie Divulgação

Publicado 24/12/2020 15:02 | Atualizado 24/12/2020 15:03

Pertinho da Natureza



O lugar que vivemos se tornou o grande protagonista de 2020. E não há nada que traga mais beleza, frescor e cor ao mesmo tempo que as plantas. E para ajudar as famílias a terem essa maior conexão com a Natureza, a nova Terraflo, de Niterói, é responsável por uma curadoria de plantas, sugerindo as espécies mais indicadas de acordo com o perfil de quem habita cada espaço. Além disso, a marca cria cachepôs de tecidos e tamanhos variados para acompanhar as plantas. Mais informações no Instagram @terraflo_

Diversão depois de Noel



O final de semana após o Natal promete no Rio. Para quem curte recreação, há duas opções incríveis: a Bodytech Babies & Kids, que acontece na unidade do Shopping Leblon, das 14h às 20h - qualquer criança de 4 a 12 anos de idade, aluno ou não, pode participar; e a Kid´s Place do Shopping da Gávea, com atrações como cama elástica, games e brinquedos do parque, e ainda tem atividades lúdicas e muita recreação com os monitores. A atração é para crianças até 10 anos - maiores de 3 anos podem entrar desacompanhadas e o uso de máscara é obrigatório. Já para quem não abre mão de diversão outdoor, tem o Tivoli Park, com seus brinquedos que marcaram gerações – totalmente restaurados e adaptados para os modernos padrões de segurança – além de atrações inéditas. Já a Estação Turma da Mônica, que fica no Shopping Metropolitano Barra, é uma FEC (Family Entertainment Center) da Turma da Mônica, com 1350 m² e mais de 10 atrações inspiradas no incrível mundo das histórias em quadrinhos e desenvolvidas com base em conceitos temáticos, interativos e educativos. É pra toda a família se divertir. O local conta, ainda, com uma lanchonete para repor as energias e uma loja incrível para você levar a turminha para casa. Para saber mais sobre essas e outras ofertas do próximo final de semana, acesse https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro.



Réveillon para todos os gostos



O cardápio de fim de ano da Seu Estilo Food Bike está bem variado. Com opções de pratos vendidos separadamente – sem ceias “fechadas” para que o cliente monte o menu que mais agradar - , a marca criou pratos que atendam a todos os paladares, desde vegetarianos e light até os “comuns”, com preços que variam de R$45,00 até R$90,00. São rabanadas de forno, assados, quiches e entradas com sabores variados. Os pedidos poderão ser feitos até o dia 29/12. As entregas são terceirizadas e feitas por moto ou automóvel, dependendo da quantidade. A Seu Estilo Food Bike atende as Zonas Sul e Norte e o Centro do Rio de Janeiro . Mais informações pelo telefone (21) 98307-1058 ou pelo Instagram @ seuestilofoodbikeintegrais.



De olho nas férias de janeiro



Durante todo o mês de janeiro, o Club Med traz uma programação especial para as crianças: a escola de futebol do Zico, nas unidades Lake Paradise, localizada a uma hora e meia de São Paulo, e Rio das Pedras, a cerca de duas horas do Rio de Janeiro. Tudo garantido no pacote all inclusive, sem custo adicional. Para que este momento de diversão e descanso seja desfrutado com todo o cuidado, garantindo a saúde, o bem-estar e a segurança de funcionários e hóspedes, a rede está seguindo o seu programa global “Seguros Juntos” (“Safe Together”) que reforça os protocolos de higienização, realiza adaptações das áreas comuns e traz novas medidas para a prática de esportes e atividades de lazer. Além de estrutura completa de diversão e entretenimento para todas as faixas etárias, o local traz para as férias de janeiro da criançada o Zico 10 Camp. O programa, que vai para a sua quinta edição na unidade Rio das Pedras e terceira em Lake Paradise (SP), vai funcionar ao longo de todo o mês, de quarta-feira a domingo, sem custo adicional, nas seguintes datas: 06/01/20201 a 10/01/2021, 13/01/20201 a 17/01/20201, 20/01/20201 a 24/01/20201 e 27/01/20201 a 31/01/20201. Com aulas práticas acompanhada por jogos, treinos e muita diversão, as atividades são supervisionadas por uma equipe especializada de instrutores e professores selecionados pelo próprio Zico. Além disso, a atração conta com um protocolo específico de higiene para segurança de alunos e professores: higienização e sanitização de todo o material técnico de prática, antes e depois de cada aula; higienização das mãos com álcool em gel no início e término de cada aula e na entrada e saída do campo/quadra; água mineral descartável e individual para hidratação durante os treinos; cada aluno receberá uma bola higienizada para as atividades e deverá usar a mesma até o final da aula; distanciamento físico nas atividades, quando possível; uso de máscara obrigatório para todos os professores e aferição de temperatura com leitor térmico no início de cada aula. A escola de futebol do grande ícone brasileiro levará aos resorts atividades voltadas para meninas e meninos, dos 6 aos 17 anos de idade, sem taxa de inscrição nem pagamento extra. As aulas acontecerão na parte da manhã e da tarde e as inscrições serão realizadas diretamente em cada unidade Club Med. Tudo está incluso no pacote que traz 3 diárias a partir de 8x de R$ 351,00, no período de 03 a 24 de janeiro, no Club Med Lake Paradise, e 5 diárias a partir de 8x de R$ 712,00, no mesmo período, no Club Med Rio das Pedras. Ambos os pacotes trazem valores por adulto e contam com até 2 crianças convidadas de até 11 anos acompanhadas e acomodadas com 2 adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de quartos. Em tempo: os protocolos e medidas sanitárias são regularmente atualizados, e sujeitos à ajustes de acordo com as leis e diretrizes do país e/ou estado onde os resorts Club Med estão presentes. Para mais informações acesse www.clubmed.com.br. Para a Central de Reservas, ligue 4002-2582.



A Lenda do Pinheiro de Natal



O Natal se aproxima e o que todos querem é estar com suas famílias. Mas, com a pandemia, a recomendação é de distanciamento social. Para aproximar um pouco mais as famílias nesta celebração, a Escola de Teatro Solar Meninos de Luz apresenta o seu Auto de Natal em parceria com a MUSA Cia Teatral, responsável pela produção. Baseado no conto “A Lenda do Pinheiro de Natal”, de Molière, o espetáculo será encenado pelos alunos da Escola de Teatro do Solar, dia 24, às 13h no canal do Solar no Youtube. A história é dividida em 2 partes: a primeira conta como nasceu a tradição de montar árvore no Natal, com encenação e locução em off dos alunos da Escola de Teatro acompanhados pela Escola de Música Solar Meninos de Luz, que interpreta “Pinheirinhos”, canção popular do folclore galês. A segunda parte começa no momento da chegada da estrela à árvore. Essa estrela “mágica” faz uma ligação com a montagem do presépio, quando ela se apresenta como uma das 3 estrelas. A partir daí, surgem os animais, os pastores, José, Maria e o menino Jesus, transportando as crianças para dentro do presépio, como em um sonho que se materializa. A trilha sonora fica por conta do grupo vocal “Cantareiros”. A Escola de Teatro Solar Meninos de Luz tem o patrocínio da Águas do Brasil, Estácio, Apex Capital, Atmos Capital e Navi, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (ISS RJ). Plataforma: youtube.com/solarmeninosdeluz.



Quem tomar vacina não vai virar parente do crocodilo



Quem tomar vacina não vai virar jacaré! Quem garante é o Crocovid19, técnico do time Moléstias Futebol Clube. Para conhecer essa história, basta entrar no site da Associação Viva e Deixe Viver. O Crocovid19 é um dos personagens da versão digital do livro “O Time das Mãos Limpas”, escrito por Dulce Rangel, com ilustrações do artista Paulo Zilberman. Ao explorar um tema popular como o futebol, a ideia da Viva é mobilizar crianças e adolescentes, bem como seus familiares e a sociedade, em torno da importância da higienização e da lavagem das mãos na prevenção de doenças causadas por vírus, fungos e bactérias. Para escrever o livro, Dulce contou com o suporte do médico infectologista Francisco Ivanildo de Oliveira Junior, e com a colaboração de Waldir Gomes da Costa e Ed Cortez, que contribuíram na criação dos hinos dos times de futebol que fazem parte do enredo da história. Para ler o livro “O Time das Mãos Limpas” clique em https://www.vivaedeixeviver.org.br/bisbilhotecaviva. Para ouvir os hinos do times, basta clicar em https://www.vivaedeixeviver.org.br/videos-viva-futebol-clube .



Mergulho do Papai Noel é prorrogado



Devido ao sucesso, o AquaRio prorrogou o mergulho do Papai Noel e seus assistentes até o próximo domingo, 27 de dezembro. Diariamente, sempre às 14h, o bom velhinho e duendes colocam seus trajes e mergulham ao lado de Margarida, Donald e Gastão – tubarões da espécie Mangona (Carcharia Taurus) — e de outros dois mil animais! Para completar os festejos, o atrativo inclui também um concerto natalino debaixo d’água, com os mergulhadores simulando que irão tocar um violino, uma harpa e um trompete e serão conduzidos por um maestro. Do lado de fora, no circuito de visitação, o público poderá escutar a música. O AquaRio fica na Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos Armazéns 7 e 8 do Porto do Rio).



Brinquedo e gelato para ganhar do coronavírus



Presentear no Natal é uma tradição e, mesmo em tempos difíceis, toda criança merece continuar brincando e sonhando. Neste ano, a Bacio di Latte se uniu com o Grupo Ri Happy – uma mistura perfeita entre gelato e brinquedo - para levar alegria para centenas de crianças da Instituição Pró Saúde, em São Paulo, e para a ONG Semente do Futuro, no Rio de Janeiro. Foram doados 440 brinquedos para crianças de 0 a 14 anos. Em São Paulo, a doação aconteceu junto a entrega de gelatos com a presença das crianças, separadas em grupos para não ocorrerem aglomerações, na loja Bacio da República. Já no Rio de Janeiro, os presentes foram entregues na Bacio de Ipanema. As unidades ficaram fechadas para o público geral durante a ação respeitando os protocolos de segurança e fluxo de pessoas. E a campanha “Árvore Solidária”, ação do Grupo Ri Happy que ocorre todo ano no período natalino com arrecadação e doação de brinquedos para hospitais e ONGs através de cada loja da empresa, segue garantindo o brincar nesse Natal com participação dos clientes. A expectativa é presentear mais de 7.500 crianças por todo País.



Celebração em linha colecionável



Barbie, ao longo dos anos, se transformou em uma referência no mundo da moda e a linha colecionável Barbie BMR1959 chega para celebrar o legado fashion da boneca em suas seis décadas de história. Inspirada no streetwear mesclando padrões, texturas e silhuetas dos anos 90, a coleção traz quatro bonecas e dois bonecos com diversos estilos de cabelo, cores de olhos, diferentes tons de pele e tipos de corpo. Os looks contam com estética urbana, moderna e vanguardista com um toque excêntrico com peças como macacões, jaquetas, blusas cropped, sapatos esportivos e muitos acessórios e brilhos que revelam as diferentes personalidades dos itens colecionáveis. Todas as bonecas BMR1959 são articuladas e vêm em uma embalagem inusitada e original: uma caixa de sapatos de papelão inspirada na moda urbana. Esse lançamento reforça o compromisso da marca Barbie em oferecer a seus fãs versões autênticas de bonecas, cheias de glamour e estilo, reforçando a tagline "Você Pode Ser Tudo Que Quiser" através da individualidade de cada boneca. A linha colecionável Barbie BMR1959 já está disponível nas principais lojas de brinquedos e e-commerce do Brasil (Preço sugerido: R$ 469,99).



Atividades ao ar livre para as férias



O Grupo Tauá de Hotéis elaborou uma programação especial para todo o mês de janeiro em seu resort em Atibaia. Por se tratar do auge do verão, diversas atividades foram organizadas ao ar livre, respeitando todas as medidas de segurança. Reconhecido pela amplitude do empreendimento, o Tauá Resort Atibaia oferece diferentes áreas esportivas e de lazer, como a Jota City, quadras poliesportivas, salões de jogos, cinema, piscinas climatizadas, academia, kids club, trilhas, além de uma gastronomia diversificada. Inclusive, é possivel divertir-se no Tauá Aquapark, primeiro Parque Aquático Indoor da América Latina. Com mais de 5.000 m², o espaço é totalmente climatizado, com água aquecida a 29° e ambiente a 27°, independente da estação do ano. O ambiente conta com 16 atrações para todas as idades e níveis de coragem, desde as mais relaxantes até as mais radicais. Para janeiro, o resort preparou uma programação variada para todas as idades. Às segundas e terças-feiras do mês, o Tauá Night Vegas contará com noites inspiradas em Las Vegas com jogos e desafios. As quartas-feiras, a diversão é garantida com o Tauá Comedy Night e suas apresentações de stand up, com destaque para a noite de 27/1 e a apresentação do humorista Rafael Cortez e Thiago Zap. O teatro também é destaque e o Tauá Theatre Experience promove duas apresentações todas as quintas, sextas e sábados. Às noites de quinta-feira são dedicadas ao espetáculo A Pequena Sereia, às sextas é a vez da Chapeuzinho Vermelho e um único Lobo Mau e aos sábados, o clássico A Bela e a Fera emociona a todos. Os apreciadores de uma boa música não podem perder as apresentações de sábado à noite, com shows de covers de grandes nomes como Queen e U2. Já as noites de domingo ficam mais divertidas com Show do Milhão, em que os integrantes participam de desafios e concorrem a prêmios. A Arena do resort será palco durante todos os sábados, a partir de 9 de janeiro, do Tauá Summer Fest, com muita música, gastronomia e diversão. As atividades no grande complexo de piscinas do resort, é claro, não poderiam ficar de fora. A novidade deste verão é o Toboágua Inflável Radical instalado na piscina externa para a diversão de crianças entre 3 e 12 anos. Inclusive, durante todo o mês de janeiro, o Aquapark funcionará diariamente com todas as medidas de segurança. E mais: Durante os meses de verão, o Grupo Tauá de Hotéis promove a campanha Vem Pro Sol que é perfeita para famílias e amigos que viajam juntos. Com isso, quanto mais quartos o cliente reservar, maior será o desconto. Para reservas acesse: tauaresorts.com.br ou (31) 3236-1900.