Tiago Leifert e a filha Lua Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 15:15

Rio - Pai de primeira viagem, Tiago Leifert disse que montou um esquema de divisão de tarefas com a esposa, Daiana Garbin, para cuidar da filha, Lua, de quase 2 meses. durante participação no programa Mais Você, o apresentador disse que combinou que a mulher vai delegar todas as funções que precisar, para poder se dedicar à amamentação exclusiva da menininha.



"Quando é meu plantão na madrugada, eu pego, troco a fralda, brinco um pouquinho, acordo a mamãe, ela dá de mamar, eu faço arrotar e ela vai dormir. A Dai conseguiu dormir mais. E eu fico jogando vídeo game, está sendo útil pra mim", disse o apresentador, que também tem ajuda de uma babá.

Durante conversa, ele contou que fica muito emocionado ao ver que a filha é muito parecida com ele.

"Ela é muito parecida comigo. Tadinha da Daiane. A hora que você vê que é um pedacinho seu, misturado com a sua esposa, dá um negócio e eu não parava de chorar. Choro às vezes quando olho para ela de madrugada no meu plantão", diz.

Ana Maria Braga presenteou o apresentador com um mapa astral de Lua, que fez o apresentador se emocionar.

"Descobrimos que é uma menina muito especial. Uma menina poderosa, de emoções fortes e profundas, vai ser rodeada de muitos amigos, mas o porto seguro vai ser a família", disse a apresentadora.

"Fico muito feliz. Muito obrigado. [...] Me fez chorar de novo na Globo, eu só choro, vou ser mandado embora", disse Leifert.