Neta de Nicette Bruno relembra o último Natal com a avó Reprodução

Por iG

Rio - Vanessa Goulart postou em seu Instagram uma homenagem a sua avó, Nicette Bruno , que morreu aos 87 anos vítima de complicações do Coronavírus no último domingo, 20.



"E essa foi a lembrança do Face de 1 ano atrás...Natal das meninas...Como ela amava o Natal, todos os Natais da minha vida a partir deste, o primeiro sem a presença física dela, serão para ela. Minha bisavó Nonoca fez sua passagem no dia 24/12, não por acaso, o Natal sempre será data delas, por elas! Não consigo sentir um Feliz Natal esse ano, acredito que muitos também não, mas desejo um Natal com amor para todos, porque o amor sempre será alicerce em todos os momentos!", disse.