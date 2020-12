Denise Dias faz um ensaio sexy em clima de natal Viviane Peres

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 17:51 | Atualizado 24/12/2020 17:52

Rio - Denise Dias fez um ensaio sexy em clima de natal e falou sobre a data que nesse ano tem uma perspectiva diferente.

"Esse ano vou passar o Natal com minha mãe. Só nós duas, tudo para garantir o distanciamento social conforme os protocolos de combate ao coronavírus. Esse ano o tom da festa mudou e nossas orações são por um ano de esperança e proteção para nossas famílias. Que a gente possa superar as perdas e seguir em frente com fé que dia melhores virão ", disse a atriz.