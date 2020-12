Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Anitta Divulgação

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 28/12/2020 07:00

Rio - Já diz o ditado: 'Um é pouco, dois é bom e três é demais'. Luisa Sonza, Anitta e Pabllo Vittar se juntaram para fechar o ano de 2020 em grande estilo. As três cantoras lançaram, há apenas uma semana, a música "Modo Turbo" e seu clipe bafônico, inspirado no universo gamer, e conquistaram números impressionantes. Foram mais de oito milhões de visualizações no YouTube apenas nas primeiras 24 horas. Atualmente, o clipe já tem mais de 18 milhões de views. O vídeo é cheio de referências a animes, filmes de heróis, fliperamas, filmes japoneses, entre outras coisas. Em entrevista coletiva, as artistas falaram sobre a parceria.

fotogaleria

Publicidade

"Eu estava com o Rafinha fazendo um outro projeto e ele me mostrou a base dessa música, que era do Renan da Penha e dele. O Renan ia lançar como artista e tudo mais. E eu falei: 'me dê agora essa base'. A gente fez a letra na minha casa, rapidão. Aí o Renan foi casa da Anitta...", inicia Luisa.

"Na verdade, o Renan começou a me mandar umas músicas que ele tinha e me mandou essa. Aí eu falei: 'nossa, essa é incrível'. Ele disse que era da Luisa Sonza e eu mandei mensagem pra ela: 'vamos chamar a Pabllo Vittar'", explica Anitta. "Quando a Anitta falou 'bora fazer com a Pabllo', eu disse: 'agora, meu amor, estou indo'", revela Sonza.

Publicidade

Olhar de empresária

A ideia para o clipe com influências do mundo dos jogos surgiu de Anitta, que já colocou seu olhar de empresária para funcionar e pensa até em vender as skins (do inglês 'pele', são em interpretação livre o modelito do boneco no jogo) para empresas de criação de videogames.

Publicidade

A gente definiu toda a música e depois Luisa perguntou se alguém tinha alguma ideia. Eu disse que tinha uma. Eu estava nesse mundo gamer, né. Estava tão imersa nessa realidade que eu já sonhava em desenho animado. Aí eu falei que a gente podia usar depois essas roupas, esses looks, para vender para algum jogo, já pensando em como capitalizar no futuro", explica a cantora, aos risos. "A Luisa curtiu e a gente já colocou em ação", completa.

Gratidão e responsabilidade

Publicidade

"Modo Turbo" é uma música de Luisa Sonza, que três anos atrás nem pensava em cantar ao lado de Pabllo e Anitta. "Eu senti a responsabilidade de estar com essas duas. Há três anos eu estava fazendo cover delas. Estar aqui agora, três anos depois, fazendo um feat, uma música minha... É uma pressão, mas não é uma pressão ruim. É uma pressão que vem com uma gratidão muito grande. Mas obviamente é uma responsabilidade muito grande. Não é algo que eu levo para o lado ruim. É uma responsabilidade que qualquer um queria, estar com duas artistas tão incríveis e que eu sou tão fã", comemora.

"É muito importante para mim, como artista LGBTQ+, estar aqui apoiando minhas amigas, que são grandes artistas do pop no Brasil. Estou muito feliz de estar representando todas as meninas e meninos que fazem parte da comunidade LGBTQ+", diz Pabllo.

Publicidade

Skins

As skins criadas pelas cantoras bombaram nas redes sociais. Elas, no entanto, não se inspiraram em nenhum personagem específico para criar seus looks. "Conversei com meu stylist e a gente foi procurar referências de jogo RPG, looks que estavam imersos nesse tema. Procurei as referências que tinham mais a minha cara. Acho que eu inspirei em mim", diz Pabllo, aos risos.



"Minha inspiração foi no Free Fire, que era o que eu estava jogando muito. Mandei as skins que eu mais gosto para a minha stylist. Mostrei pra ela o jogo, os loooks que tinham a venda na lojinha", revela Anitta.



"Eu tinha acabado de comprar uma peruca caríssima, rosa. Não tinha usado ainda e queria um momento especial para usar. Queria uma coisa meio elfo, meio guerreira. Eu e meu stylist fomos juntando vários games. Não teve nenhum personagem específico ou artista específico que eu tenha me inspirado", garante Luisa.

Publicidade

Broncas

Acostumada a gerenciar tudo que está a sua volta, Anitta confessa que criou alguns "climas" nos bastidores de gravação do clipe. "Eu sempre crio uns climas. Sempre me meto onde eu não fui chamada. Sempre rola uns climas, assim. Só umas vibes mesmo. Aí depois passa", explica a cantora. "Eu lembro que o clipe não é só meu. Eu digo: 'ok, é nosso. É de todo mundo'. A Luisa falava isso toda hora: 'é de todas nós'. Aí eu me coloco no meu lugar e é isso", diz Anitta.

Publicidade

"A Anitta falava isso pra mim e eu dizia: 'amiga, o clipe é nosso. Você fale. Você fale tudo que você quiser'. E aí ela falou tudo o que ela quis e deu tudo certo", explica Luisa.

Lançamento no final do ano

Publicidade

Anitta explica que aceitar a parceria com Luisa Sonza e Pabllo para lançar "Modo Turbo" tão no finalzinho do ano foi uma estratégia de carreira.

"Foi uma estratégia muito pessoal. O foco da minha gravadora agora é lançar coisas em meu nome em espanhol e inglês. É estratégia deles. Eu não sou mais minha empresária. Mas eu não queria deixar o Brasil carente de coisas minhas em português. Então, eu sempre vou buscando amigos e pergunto se alguém quer lançar. Eu sempre tento lançar alguma coisa em português, mas se a galera observar eu estou aparecendo como participação especial nas faixas. Isso é estratégia da minha gravadora mesmo. E foi um perrengue para a Luisa conseguir essa autorização. Ela teve que ligar pros gringos e pedir... Mas, para mim, especificamente falando é importante lançar com alguém em português do Brasil porque agora lançamento meu em português eu nem sei quando vem", explica Anitta.

Publicidade

Preconceitos

Pabllo Vittar e Anitta contam que já precisaram ativar o "Modo Turbo" em vários momentos da vida. "Muitas vezes a gente tem que ativar o modo turbo para lutar contra o preconceito, contra estigmas, rótulos. Todos os dias a gente está lutando contra esse tipo de julgamento. Esse é o momento em que a gente ativa o nosso modo turbo, para ser quem a gente é e ter força para lutar e atingir os nossos sonhos", diz Pabllo.

Publicidade

"O meu modo turbo foi conhecido um pouco mais a fundo por quem assistiu a minha série [Anitta: Made in Honório]. O meu modo turbo já se fez necessário, infelizmente, muitas vezes para quebrar preconceitos ou desfazer certas coisas que fazem com a gente nesse meio, por ser mulher", afirma Anitta.