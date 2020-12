Taylor Swift e namorado Reprodução do Instagram

Por O Dia

O Natal está agitado para Taylor Swift! É que a cantora, que recentemente lançou o álbum "everemore", teve fotos íntimas vazadas nas redes sociais Vale ressaltar que ela é extremamente cautelosa com sua vida pessoal. Na foto em questão, ela aparece usando apenas sutiã e calça, com uma peruca rosa, enquanto o namorado, o ator Joe Alwyn, está sem camisa, se barbeando em frente ao espelho do banheiro.

De acordo com informações de sites de notícias internacionais, a foto foi compartilhada no fórum 4Chan, após o celular de Taylor Swift ter sido hackeado. No caso de Taylor, a foto não é necessariamente polêmica, mas mostra ela ao lado do namorado, e por ser algo raramente registrado em imagens, já está dando o que falar nas redes sociais.



Está sendo circulado pela internet supostas fotos ÍNTIMAS de Joe Alwyn com Taylor Swift. Essa foto, se confirmada ser de Taylor, viola todos os direitos de privacidade da mesma, uma vez que foi vazada por hackers. Pedimos que por respeito a cantora não compartilhem a imagem. — Update Swift Brasil (@updateswiftbra) December 24, 2020