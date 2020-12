Michael Jackson completaria 60 anos nesta quarta-feira AFP

O bilionário norte-americano Ronald Burkle é mais novo proprietário do rancho Neverland, na Califórnia, que pertencia ao cantor Michael Jackson. A venda foi efetuada com desconto no valor de cerca de US$ 22 milhões, o equivalente a cerca de R$ 114 milhões. Para quem não lembra, essa foi a propriedade que o Rei do pop transformou em um paraíso com tema de contos de fadas, com direito a ferrovia de brinquedo, roda-gigante e animais selvagens.

Após a morte dele, em 2009, o local foi renomeado Sycamore Valley Ranch. O comprador confirmou a compra em comunicado à agência Reuters. Neverland, localizado no estado da Califórnia, foi comprado por Jackson em 1988, por US$ 19,5 milhões.



Nomeado em homenagem à Terra do Nunca da história de Peter Pan, o rancho de 3 mil hectares contava com um zoológico e um parque de diversões, mas foi abandonado pelo cantor após ele ser acusado de abusar sexualmente de menores de idade no local. Ao longo dos anos, foram feitas várias tentativas de vender a propriedade. Em 2015, ela foi colocada à venda por US$ 100 milhões; dois anos depois, o valor pedido diminuiu para US$ 67 milhões.