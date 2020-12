Carlinhos Maia realiza mais uma edição do 'Natal da Vila' Divulgação

Publicado 26/12/2020 14:49

Carlinhos Maia continua no epicentro da polêmica em torno de sua festa de Natal, que rolou no último dia 19, para cerca de 200 pessoas. Nas redes sociais, o humorista está sendo criticado por ter causado aglomeração em plena pandemia da Covid-19 e, pelo que parece, poderá até ser responsabilizado por crime sanitário. É isso mesmo. Segundo o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha, o ator pode ser indiciado por ser responsável de promover fonte de infecção para a doença.



"Confirmada a relação entre fonte de infecção e evento. É uma irresponsabilidade sem tamanho. E dependendo de quais eram as regras sanitárias locais estabelecidas, pode sim ser classificado como um crime sanitário", escreveu Alexandre Padilha, em seu Twitter.



Olá @EtaPauPereira e @revistaforum confirmada a relação entre fonte de infecção e evento é uma.irresponsabilidade s/tamanho. E dependendo de quais eram as regras sanitárias locais estabelecidas pode sim ser classificado como um crime sanitário https://t.co/8N4aghCeae — Alexandre Padilha (@padilhando) December 25, 2020

Para a Revista "Forúm", o deputado ainda declarou: "Se ele descumpriu regras locais estabelecidas pela vigilância sanitária local as punições podem ir de multas a cessação da autorização sanitária do local de realização do evento, como da empresa que realizou o evento".



A possibilidade de Carlinhos ser responsabilizado pelo crime veio à tona depois do jornalista Erlan Bastos noticiar que a festa do humorista teria deixado 47 funcionários infectados pela Covid-19. A publicação ainda afirma que duas pessoas estão na UTI.



Além disso, duas famosas também testaram positivo para o novo coronavírus: a influenciadora digital Mileide Mihaile, ex-esposa de Wesley Safadão, e a cantora Laís Araújo.



Em razão da repercussão negativa, foi criado um abaixo-assinado na internet para que Carlinhos Maira seja punido por causar aglomeração. Até o momento desta publicação a petição já acumula mais de 1.700 assinaturas.