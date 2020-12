Por IG - Gente

A atriz Drica Moraes usou seu Instagram, neste sábado (26) para agradecer a Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert por terem hospedado ela e seu filho no sítio em que moram durante a pandemia.

"Começando os agradecimentos de 2020! Este ano foi ano de reencontros, essa moça aí me acudiu, me acolheu, cuidou de mim e do meu filho no pior momento da pandemia", começou a publicação.

"Quando achei que fosse surtar dentro de casa, tendo que ser mãe, professora, faxineira e tudo mais. Fui pra 15 dias e fiquei quase dois meses na roça dela que até tricô me ensinou a fazer. Fora o pão que tentou muito ensinar!", completou a artista, que ficou com a família.

Nos agradecimentos, também citou os três filhos do casal. "Que venha 2021 e a vacina pra gente se reencontrar com segurança! Todo amor do mundo pra vocês!", finalizou