Ex-Disney faz ensaio sensual de lingerie na neve

Rio - Bella Thorne, de 23 anos, mostrou que gosta de sensualizar até no frio congelante. A ex-atriz da Disney postou no Instagram algumas fotos em que aparece posando de lingerie preta, salto alto e casaco em meio a neve. "Por que não?", brincou a atriz, que caprichou nas caras e bocas para o ensaio.

Bella Thorne ficou conhecida ao interpretar a personagem Cece, da série "No Ritmo", que foi ao ar entre 2010 e 2013. Ela também atuou na série "Famous In Love" e nos filmes "Duff: Você Conhece, Tem ou É" (2015) e "Sol da Meia-Noite" (2018). A ex-atriz mirim surpreendeu ao criar uma conta no site OnlyFans, dedicado a conteúdos adultos.

