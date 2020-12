Rincon Sapiência Divulgação

Rio - O rapper Rincon Sapiência acaba de lançar o single "Tem que tá veno". Um verso livre com a liberdade poética de passear por vários assuntos. A faixa chega nas plataformas digitais através da Altafonte e com direito a um videoclipe dirigido pelo próprio artista mostrando seu cotidiano e lifestyle. Pela primeira vez, Rincon, que costuma fazer sozinho todas as etapas de suas gravacões, teve auxilio na produção da música. Neste caso do russo Deemarcxx.

"Nos últimos experimentos flertei bastante com o funk, e o pagodão. Desta vez eu aderi mais a estética da batida do rap tradicional. Para o clipe, eu quis mostrar minha Zona Leste de São Paulo operando a câmera durante meus corres. Atualmente o poder de investimento tem outra lógica e artisticamente acho bacana aparecer no meu dia a dia, com roupas casuais e não aparecer apenas em super produções", afirma o cantor.





Para ele, a música é uma das formas de equalizar este período tão conturbado. "Penso que as pessoas precisam estar bem, penso que não é fácil para as pessoas estarem bem e a música é uma das contribuições que a gente tem para contribuir", acredita.