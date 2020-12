Gal Gadot foi a última Mulher Maravilha Divulgação

Por iG

Nesta segunda-feira (28) a Warner Bros. confirmou uma sequencia para o filme “Mulher Maravilha 1984”, apenas dois dias após seu lançamento.



Lançado simultaneamente nos cinemas e na plataforma HBO Max (ainda não disponível no Brasil), a sequência do filme de 2017 foi sucesso de bilheteria, arrecadando cerca de 16,7 milhões de dólares somando Estados Unidos e Canadá e 85 milhões em todo o mundo.



O terceiro longa contará novamente com Gal Gadot no papel principal e Patty Jenkins como diretora.



"Enquanto os fãs de todo o mundo continuam a abraçar a Diana Prince, com o robusto desempenho de Mulher Maravilha 1984 no seu fim de semana de estreia, estamos emocionados de poder continuar a sua história com as nossas 'mulheres maravilha' reais, Gal e Patty, que vão regressar para concluir uma trilogia de cinema planeada", disse o presidente da Warner Bros. Toby Emmerich.