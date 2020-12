Gisele e Vivian Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 14:52

Gisele Bündchen compartilhou um momento fofo com os seguidores. No Stories, do Instagram, a modelo mostrou vídeos da filha desfilando igual a mãe.

Num primeiro vídeo, Gisele relembrou o desfile na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Em seguida, ela mostrou um vídeo da filha caçula, Vivian Lake, que na época tinha 4 anos, tentando imitar a mãe e com um vestido parecido ao usado por Gisele.