Por O Dia

Publicado 29/12/2020 15:20

Rio - Jonas Esticado está bombando! A canção 'Investe em Mim', uma das principais apostas do artista, se consolidou como a música de forró mais executada nas plataformas de streaming Spotify, conquistando mais de 116 milhões de streams. Já no Youtube, o hit já soma mais de 166 milhões de visualizações.

O hit está no Top 50 do Brasil desde a participação de Jonas na Live Show “Buteco especial São João”, realizada no dia 26 de junho, quando o artista cantou ao lado de Gusttavo Lima e Felipe Araújo.

"Estou muito grato por tudo que vem acontecendo em minha carreira. Mesmo sem shows, longe dos palcos e dos fãs, o ano tem sido especial pra mim. Investe em Mim está me levando pra lugares maravilhosos e alcançando voos altos. Pela primeira vez estou entre as mais de uma plataforma gigante como o Spotify", afirma o forrozeiro.