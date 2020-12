Por iG

Não há dúvidas de que 2020 foi um ano desafiador. As inúmeras e inimagináveis mudanças obrigaram a todos a se adaptarem a novas realidades, exigindo uma dose de reflexão, resiliência e otimismo acima da média.

Para refletir sobre este ano atípico e falar sobre as expectativas para o próximo ano, Harry e Meghan , o Duque e a Duquesa de Sussex, prepararam um especial de fim de ano gratuito e exclusivo para os usuários do Spotify.Produzido pela Archewell Audio - empresa pertencente ao casal é dedicada ao ramo de áudio - e a Gimlet, especialista na produção de podcasts, o programa reunirá uma série de vozes compartilhando lições, reflexões e esperanças para 2021.Será uma coleção de relatos pessoais e histórias inspiradoras de convidados de todas as partes do mundo, como Stacey Abrams, Christina Adane, José Andrés, Brené Brown, Rachel Cargle, Deepak Chopra, James Corden, Matt Haig, Sir Elton John, Hussain Manawer, Naomi Osaka, Tyler Perry, e George the Poet.