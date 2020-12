Luan Santana Nicolle Comis/Divulgação

Em uma entrevista ao "GShow", Luan Santana abriu o coração sobre o término com Jade Magalhães. Na conversa, o cantor explicou o que sente pela ex.

"Eu fiquei mal, como toda pessoa que termina um relacionamento. Foram 12 anos incríveis que passei ao lado da Jade. Ela é uma menina maravilhosa. Estou seguindo a vida, mas o amor, carinho e a admiração permanecem. Os sentimentos só mudam de posição, eles não morrem", conta.

Além disso, Luan também falou sobre como se sente com os boatos de um novo namoro.

"Como sou uma pessoa pública, entendo essa curiosidade em saber mais sobre minha vida pessoal, é natural, não me incomoda. Só não gosto de mentiras e de especulações audaciosas sobre a minha vida particular. É normal que, com o passar dos anos, a nossa vida seja cada vez mais exposta e esteja nos holofotes da indústria da fofoca. As redes sociais têm esse poder também. As pessoas se sentem muito próximas de nós, pelo fato de postarmos algumas coisas. Mas sou mais reservado", disse.