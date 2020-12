Por iG

Publicado 29/12/2020 20:18 | Atualizado 29/12/2020 20:19

Luiza Possi participou nesta terça-feira (29) do programa “Encontro”, da TV Globo. Com seu pai, Líber Gadelha, internado em estado grave com Covid-19, a cantora aproveitou para fazer um desabafo e conscientizar sobre a gravidade da doença.

Ela contou que se aproximaram durante a pandemia e que mantinha um pacto com o pai, para se falarem diariamente. Devido à internação do músico eles já não se falam há cerca de um mês e que ela sente muitas saudades."Ele já passou por todos os estados, estava no gravíssimo e agora, acho que por conta de sua vontade de viver, está no estado grave, e estamos comemorando isso. A gente se sente imortal, acha que não vai pegar...Que o que esteja acontecendo com ele e com a minha família sirva de conscientização. Usem máscara", disse Luiza, que é filha de Líber com a também cantora Zizi Possi.No bloco seguinte a apresentadora Patrícia Poeta elogiou a beleza de Luiza, o que alguns internautas consideraram inconveniente, a cantora respondeu “A tristeza deve me cair bem!”.