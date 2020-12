BTS Reprodução

Por iG

Nesta segunda, um fã clube do cantor Jimin, do grupo de K-Pop BTS doou o equivalente a R$ 48 mil para uma ONG especializada em câncer infantil. A ação já completa o segundo ano e começou como forma de comemorar o aniversário da música 'Promise', que foi lançada em 2018.



A doação foi publicada na conta oficial da Korea Leukemia Children's Foundation (Fundação da Coreia para Crianças com Leucemia), com direito a um certificado da doação feita pelos fãs do cantor e da banda. Em 2019 o mesmo grupo fez uma doação com um valor semelhante.