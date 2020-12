Bruna Marquezine, Rafa, Thelma e Bruna Reprodução

Publicado 30/12/2020 14:31 | Atualizado 30/12/2020 14:32

As ex-BBBs Thelma, Manu e Rafa e a atriz Bruna Marquezine alugaram uma ilha, no Rio de Janeiro, para passar o Réveillon longe de aglomerações.

A diária na Ilha, batizada de Capítulo, é de R$ 16 até R$ 18 mil, incluindo taxa de serviço. O local é paradisíaco e contempla cerca de 55 mil m².



Na diária é incluso cinco funcionários, duas camareiras e três jardineiros. Para interessados, é possível contratar à parte uma cozinheira e mais auxiliares por R$ 450.



A ilha tem direito a praias privativas, pista de cooper, belezas naturais, piscina com vista para o mar, heliponto e um deck para atracar os barcos. O local ainda possui cinco suítes, sala de estar, sala de cinema e varandão.



No momento, a Ilha do Capítulo está com 14 pessoas, os cinco funcionários e os visitantes: Bruna Marquezine, Thelma Assis e o marido, Manu Gavassi, Rafa Kallimann, Daniel Caon, o produtor Alisson Gonçalves, o fotógrafo André Nicolau e Marcello Henrique.