Publicado 30/12/2020 17:15 | Atualizado 30/12/2020 17:16

Daniela Lima, âncora do CNN 360º relatou nas redes sociais um golpe que sofreu em uma corrida de táxi. A jornalista perdeu mais de R$ 3 mil. Ela fez um boletim de ocorrência para tentar identificar o motorista e deu o alerta pelo Twitter."Fica o aviso: golpe novo na praça. Pego um táxi, o motorista simula uma pane elétrica que me obriga a descer dois quarteirões antes do local. Ele pega a máquina e o telefone celular. Na máquina, digita o valor da corrida, de R$ 15. Ao mesmo tempo digita no celular", contou em uma sequência de tuítes publicados nessa terça-feira.Ela contou que o motorista estava nervoso na hora da cobrança e que haviam fios expostos no painel do carro. Mas ao conferir o valor na máquina, estava tudo certo, teve o cartão devolvido e foi embora do carro."Recebo mensagem do banco. Ele conseguiu, simulando a operação de R$ 15, me cobrar mais de 200 vezes mais [ou seja, uma quantia superior a R$ 3 mil]. Como eu digitei a senha, o banco não estorna. Mandei e-mail para o PagSeguro, porque a cobrança veio com a assinatura digital do equipamento dela", escreveu.Em resposta ao tweet de Daniela, o Pag Seguro disse que irá verificar o ocorrido.