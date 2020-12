Marília Mendonça Flaney Gonzallez

Por Juliana Pimenta

Publicado 31/12/2020 08:00 | Atualizado 31/12/2020 14:30

Rio - Em um ano tão atribulado, as lives foram a principal fonte de conforto e distração para os que procuravam entretenimento em meio ao isolamento social. Pouco a pouco, as apresentações, que começaram tímidas nas varandas dos artistas, se tornaram superproduções. Para melhorar, talentos de reconhecimento nacional se organizaram com grandes marcas e promoveram, junto aos shows, a arrecadação de doações para pessoas em vulnerabilidade social.



Além de uma opção viável para o confinamento, os artistas também viram nas lives uma forma de se aproximar de novos públicos. Quem nunca sonhou em ir no show de seu artista preferido? E, de repente, a realização estava a um clique de distância. Sem filas, com direito à pausa e no conforto do sofá, os shows online percorreram o país e conquistaram fãs até no exterior. Além de futebol, o Brasil provou que sabe fazer música e virou referência nas apresentações ao vivo. Confira as 10 lives que mais bombaram em 2020.

Marília Mendonça

Marília Mendonça. Reprodução do Instagram

Publicidade

É daqui que ligaram pedindo sofrência? Porque se tem uma pessoa que ajudou o brasileiro a beber em 2020 foi Marília Mendonça. Responsável pela live mais assistida do mundo, com mais de 3 milhões de visualizações, a sertaneja entoou seus grandes sucessos e ajudou a magoar os corações partidos.

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima Ag. News

Publicidade

Gusttavo Lima chega a 2021 após uma separação midiática. Mas, antes de deixar o casamento e a casa onde morava, o imperador - como é conhecido no ritmo - recebeu o público em diversas lives que deram o que falar. Do quintal da mansão, o sertanejo bebeu, fez piada, passou vergonha e, claro, cantou seus hinos. Sempre à vontade, o cantor virava a noite na companhia virtual dos fãs.

Teresa Cristina

Teresa Cristina André Pokan

Publicidade

Conhecida no samba, Teresa Cristina pode até não ter tido picos de audiência e arrastado multidões em suas lives, mas ela foi uma das únicas certezas em tempos de pandemia. Com a ansiedade - ainda presente - pela chegada vacina e insegurança em vários setores governamentais, a cantora se manteve firme ao seu público. Todos os dias, rigorosamente às 22h, Teresa tem encontro marcado com os fãs no Instagram. Alento e leveza para reabastecer as energias.

Bruno e Marrone

Bruno e Marrone divulgação

Publicidade

No país dominado pelo sertanejo, Bruno e Marrone seguem fazendo sucesso há mais de 35 anos. Mas foi nessa pandemia que a dupla conquistou novos públicos e virou até meme. Além dos clássicos como ‘Dormi na Praça’, a dupla protagonizou alguns dos momentos mais comentados do ano. Após algum tempo de apresentação movido a goles recorrentes de cerveja, Bruno deu sinais de embriaguez, discutiu com Marrone e, claro, divertiu o público.

Luan Santana

Luan Santana Divulgação/Gui Dalzoto

Publicidade

Mais um que terminou relacionamento em 2020, mas que antes disso confortou os corações apaixonados foi Luan Santana. De casa, o sertanejo apresentou live especial com direito à presença da família, churrasco e modas bem tradicionais. Por mais de 8 horas, Luan entreteve o público e repetiu a dose em mais três apresentações à distância.

Anitta

Anitta Reprodução

Publicidade

Não tem jeito, né? É a patroa! No começo da pandemia, Anitta se recusava a fazer lives-show. Até então, a cantora se limitava às lives de exercícios físicos e debates políticos. As apresentações musicais se limitavam a participações pontuais em festivais. Com o passar do tempo, a cantora se rendeu, mas do jeito Anitta de ser. Com visual inovador e dirigida por ela mesma, a live da funkeira teve direito a coreografias inéditas e cantoria direto da piscina.

Sandy & Junior

Sandy e Junior João Miguel Júnior/ TV Globo e Junior Caption

Publicidade

O que é imortal, não morre mesmo! Sandy e Junior até prometeram se distanciar profissionalmente depois da turnê de 2019, mas a pandemia aproximou os irmãos. Ídolos de uma geração, os músicos apresentaram os clássicos da carreira e aproveitaram para se despedir - mais uma vez, porque nunca é demais - de sua legião de fãs.

Emicida

Artista soma o clássico ao moderno, em uma incursão que ele chama de neo-samba Divulgação / Julia Rodrigues

Publicidade

O cara do momento também deixou o dele em 2020. Além de livros, estreia de documentário e programas de TV, Emicida é primordialmente um rapper. E, para alegria, tanto dos fãs das antigas quanto da nova geração, o músico apresentou lives marcantes durante o ano. Com posicionamento político alinhado a causas sociais, Emicida arrecadou doações para mulheres da favela enquanto intercalava novos sucessos e clássicos da carreira.

Zeca Pagodinho

Zeca Pagodinho Mateus Rios/Divulgação

Publicidade

A gente sabe que o que ele queria mesmo era um barzinho, mas as lives foram uma boa forma de matar um pouco de saudade da companhia de Zeca Pagodinho. Respeitando as determinações de segurança, Zeca apresentou, no Dia dos Pais, uma live com samba de primeira direto do Morro da Urca, no Bondinho Pão de Açúcar. A transmissão, salva no Youtube, ultrapassou 1,3 milhões de visualizações.

Caetano Veloso

Caetano Veloso reprodução - internet

Publicidade

Gostamos muito de te ver, leãozinho! Após o público implorar, Caetano Veloso brindou o público com lives preciosas. Aos 78 anos, o cantor comemorou seu aniversário com o público em uma apresentação com clássicos da MPB e voltou a viralizar com o especial de Natal.