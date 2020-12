Justin Bieber Reprodução

Publicado 31/12/2020 08:57 | Atualizado 31/12/2020 08:58

Justin Bieber está mirando novos ares. De acordo com a revista "OK! Magazine", o cantor, de 26 anos, está estudando para ser ministro religioso. Além disso, segundo a publicação, o marido de Hailey Baldwin estaria de olho no cargo na igreja na qual frequenta, a Hillsong.

Segundo a revista, Justin acredita que pode ocupar o cargo após a saída de Carl Lentz, o antigo ministro. Na ocasião, Carl saiu em novembro por "questões de liderança e quebra de confiança, além de uma revelação recente de falhas morais".

De acordo com a fonta de "OK! Magazine", o cantor sente que deve retribuir à comunidade depois de todas as maneiras como elas o ajudaram. "Justin nunca se sentiu mais feliz ou saudável, e ele diz que deve isso à igreja", explicou a fonte.