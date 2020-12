Gkay Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 15:12

Em um vídeo publicado por um amigo de GKay durante a viagem deles ao México, um detalhe chamou atenção do público: um teste de gravidez que supostamente seria da influencer.

“Vocês estão em um quarto ou em um chiqueiro? Olha essa bagunça, pelo amor de Deus. As malas tudo abertas", disse Ávaro, ao filmar o quarto de GKay e Lucas Rangel.



Pouco tempo depois, Álvaro deletou o vídeo e GKay falou sobre o assunto. "Não queria vir aqui falar isso, mas meus amigões, no caso o Álvaro, soltou", disse ela. "A Zoo está grávida", disse, aos gritos. Zoo é casada com o youtuber Christian Figueiredo, com quem já tem filho.