Ela quer mais. Se 2020 foi um ano de realizações para Bianca Andrade, 2021 promete ser ainda melhor. Neste ano, a apresentadora, empresária e digital influencer completa dez anos de carreira e promete uma série de novidades que brindarão o sucesso da carioca, de 26 anos.



"Pessoalmente, eu espero muito ter um ano mais centrado e mais sólido nos meus projetos, já que é o ano que eu completo dez anos de carreira e isso vai ser muito marcante e especial pra mim. Vem tanta coisa por aí... Ainda não posso falar muito sobre, mas estou muito empolgada. Claro que isso pra mim vem com muitas novas responsabilidades e coisas que venho pensando e prospectando para botar em prática nesta nova fase".



Apesar de todos os contratempos causados pela pandemia e, consequentemente, a quarentena, neste ano, a influencer conseguiu ser bem sucedida em diversos desafios que se propôs a passar ao longo do ano. Como, por exemplo, sua estadia pelo Big Brother Brasil, um programa de entrevistas no YouTube o sucesso da sua marca de cosméticos, a Boca Rosa e, a mais recente novidade, que é a mais nova mãe do pedaço.



"Não diria que ele foi meu ano, porque foi um ano muito difícil para todos nós. Mas, diante de todo o aprendizado que tive desde que saí do Big Brother até onde estou hoje, foram muitas conquistas, muito estudo, trabalho e desafios. O que me deixou muito feliz foi conseguir realizar tantas coisas que foram grandes desafios, mas também grandes surpresas pra mim: o meu programa, o fato de me descobrir como apresentadora e me desconstruir em muitos sentidos. Foi um ganho imenso", explica Bianca.



Fechando três temporadas de recorde de audiência no YouTube, o Boca a Boca, programa de entrevistas de Bianca Andrade, estreou no meio do ano e mostrou uma faceta que, até então, muitos não conheciam: a de apresentadora. Começando com o pé direito, ela acumulou mais de 6 milhões de visualizações no semanal ao vivo.



"Esse projeto foi muito importante para mim e estou muito realizada. Ele surgiu diante do cenário que estamos vivendo hoje, dentro da minha casa, com toda adaptação, e foi um dos meus maiores desafios. Me encontrei demais como apresentadora. Poder usar meu lado de direção criativa para esse projeto também me deixou muito feliz e completa, assim como faço em Boca Rosa Beauty. Posso explorar todos os meus lados agora e voltar para o Youtube foi muito importante nesse processo, foi como se tivesse voltado para o lugar que "cresci" na internet. Entramos nos trending topics com todos os episódios, em todas as temporadas, que somam mais de 6 milhões de views. Então, eu avalio de uma forma muito positiva, com muitos aprendizados", pontua Bianca, que complementa: "Estou orgulhosa por ter me desafiado mais uma vez, ter conseguido evoluir tanto o programa de uma temporada para outra, além de muito grata por ter uma equipe tão incrível comigo neste projeto".



Multitarefas



Influenciadora digital, apresentadora, empresária, Bianca acumula funções. Sempre preocupada com a identidade visual e de como a marca irá evoluir no mercado, a carioca é bem sucedida em cada passo que dá. Para ela, o segredo está em não desistir. "Acho que não existe fórmula. Acredito que não podemos desistir do que queremos por mais difícil que pareça. Acreditar em você mesmo, se unir com pessoas que acreditam no seu potencial, que te puxam para cima e muito estudo", explica Bianca.

Já com o receio de não dar certo, Bianca conta uma fórmula para o sucesso. "Acho que sempre bate esse receio, mas fui aprendendo que para abraçar todas as ideias e projetos e ainda fazer parte do processo, precisamos reunir pessoas que estão dispostas a embarcar junto. Por isso, a importância de estar sempre muito conectada com a minha equipe e da gente produzir e vibrar junto cada conquista. São dias fazendo planejamento, gravando, produzindo conteúdo até tarde, pensando em cada detalhe, mas sempre com muita diversão e leveza. Ter uma empresária, aumentar o time, isso tudo foi muito importante pra que todos estes projetos acontecessem e eu conseguisse encontrar mais tempo para me dedicar no criativo do programa, na minha marca. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Claro que existem os dias que você quer ficar 100% off, que eu acordo precisando de uma pausa e de desligar. É sempre bom respeitar isso".



Bebê a caminho



Em setembro de 2020, Bianca Andrade e Fred assumiram o namoro. Segundo o casal, o relacionamento já vinha há algum tempo. O namoro, tido como rápido, foi algo bem natural para os dois. "Nós temos muita química. Eu tô tão feliz com o nosso relacionamento. O pedido do namoro foi muito natural. Já estávamos namorando, mas sem muitos rótulos. Não imaginava namorar nem tão cedo, mas ele sempre foi especial pra mim e o que estamos vivendo está sendo um presente pra mim. Bia apaixonada, quem diria", brinca.

Tamanha química já deu frutos. No fim do ano, o público foi surpreendido com uma notícia antecipada de que a influencer está esperando um bebê. Na ocasião, Bianca disse a criança já é muito esperada. "Estamos felizes para um carai e esse bebezin já é mais amado que tudo!! Estamos cheios de motivos para comemorar", escreveu a influencer no Instagram.