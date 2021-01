Pedro Maia posta foto romântica com Flay e se declara nas redes sociais Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 13:01 | Atualizado 05/01/2021 13:10

Rio - A ex-BBB Flay, de 26 anos, ganhou uma declaração de amor do namorado, o modelo Pedro Maia, de 23. O rapaz postou uma foto com a cantora e se derreteu todo pela namorada.

"Já não aguentava mais esperar para gritar para quem quer que seja que você é a mulher da minha vida. Só a gente sabe o que sentimos e o que vivemos. Surreal tudo isso. Obrigado por me fazer tão feliz e cuidar de mim", escreveu. "Ah, estou surtando. Te amo", respondeu Flay nos comentários.

Desde que começou a pandemia de coronavírus, esse já é o segundo relacionamento que Flay assume. Pedro Maia faz parte do casting da agência Ford Models e é natural de Formiga, no interior de Minas Gerais. Flayslane já havia revelado que estava namorando em outubro do ano passado. No entanto, na ocasião, a cantora não revelou quem era o escolhido.