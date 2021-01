Faustão e a mulher, Lu Cardoso: ’Em casa’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 15:15 | Atualizado 05/01/2021 15:31

Rio - Lu Cardoso, mulher do apresentador Faustão, postou uma foto com o marido no Instagram, nesta terça-feira. "Em casa", escreveu Luciana, para comprovar que o marido não está internado.

fotogaleria

Publicidade

O apresentador Fausto Silva ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça depois que surgiram rumores de que ele estaria internado na UTI com suspeita de covid-19.

Em comunicado, a Globo desmentiu a informação. "Apuramos com Fausto e ele esclarece que não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital, por conta de retenção de líquidos".