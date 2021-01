Dani Calabresa Reprodução

Por iG

Publicado 05/01/2021 15:38

Dani Calabresa já começou o ano a pleno vapor. Após toda a polêmica envolvendo os casos de assédio com Marcius Melhem, no final do ano passado, a humorista gravou Stories nesta terça-feira contando que estava indo para as gravações do novo programa que irá estrelar na emissora.



A nova atração de Dani Calabresa irá se chamar "Dani-se" e ainda não tem data de estreia. "Bom dia. Hoje vai ser um dia maravilhoso, cheio de alegria, felicidade, sorte, e eu vou irradiar esse sentimento pra todas as pessoas que eu tiver contato hoje", disse a atriz quando ainda estava dirigindo para os Estúdios Globo.



Na sede da emissora, a comediante ainda gravou alguns Stories e mostrou um pouco do caminho até o local de gravação. "Um dia de trabalho muito feliz. Muito calor. Está escrito ali 'Salve-se Quem Puder'. O nome dessa novela representa a caminhada sem carrinho e com máscara", brincou.