Mr Bean Reprodução

Por iG

Publicado 05/01/2021 17:34

Conhecido por dar vida ao atrapalhado personagem Mr. Bean, o ator britânico Rowan Atkinson disse em entrevista à Rádio Times que não sente prazer em interpretar o caricato personagem e diz pensar em aposentá-lo.



Apesar de considerar interessante, o ator revela que é muito exaustivo: “Eu não gosto muito de interpretá-lo. O peso da responsabilidade não é agradável. Acho isso estressante e exaustivo e estou ansioso para o fim”, disse Rowan.



Apesar da exaustão, ator está preparando um filme em animação do personagem: "É mais fácil interpretá-lo vocalmente do que visualmente", disse, segundo informou a revista Variety.



Contudo, Atkison se mostra interessado em retornar com a série “Blackadder”, dos anos 1980, com uma regravação. O ator afirma que, ao contrário de Mr. Bean, a responsabilidade aqui é bem menor, já que tornar a série engraçada é um peso dividido por várias pessoas e não fica apenas sob sua responsabilidade.