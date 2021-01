Onda Diferente Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 18:13 | Atualizado 05/01/2021 18:16

Snoop Dogg publicou uma foto em comemoração as 100 milhões de visualizações no YouTube de "Onda Diferente", porém, na imagem só aparecem ele, Papatinho e Anitta. Ludmilla, que também participou da música, ficou de fora da imagem.







No Twitter Ludmilla comentou o caso ao responder um fã que disse estar com "dó" por ela não estar na imagem. "Não fica [com dó]. O fato de eu não estar em uma simples foto não me diminui em nada. Sério mesmo! Eu tô muito feliz, um hit que saiu da minha cabeça e ganhou o mundo acabou de bater 100 milhões de views!! Real. Eu tô feliz pra c*ralho!", respondeu.