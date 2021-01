Por O Dia

Publicado 05/01/2021 21:14 | Atualizado 05/01/2021 21:18

Elba Ramalho fez um pedido de desculpa por sua declaração polêmica em um vídeo que viralizou no Twitter nesta terça-feira. Nas imagens, a cantora diz acreditar em uma teoria da conspiração em que a pandemia do coronavírus foi criada pelos comunistas para destruir os cristãos "Fui mal interpretada, existia um contexto de cunho espiritual, as pessoas não entenderam! Sinto muito! Um grande mal entendido! Minhas sinceras desculpas", assume Elba. No vídeo, ela fala: "Estamos aqui cristãos sobrevivendo e vamos sobreviver a essa turbulência que a humanidade está atravessando. Para muitas pessoas apenas uma pandemia. Para nós (cristãos), o senhor sabe, eu sei, tem muito mais coisa por trás dessa pandemia com o intuito de nos destruir. Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas. Mas nós também somos a resistência e vamos permanecer fiéis e Deus vai nos proteger".Sobre o homem que aparece junto com ela nas imagens, Elba prefere preservar a identidade dele em entrevista para a revista Quem. "É um sacerdote que sempre reza comigo. Deixemos ele fora disso. Agradeço muitíssimo a atenção. Foi tudo mal compreendido, infelizmente! Deus no comando", concluiu a cantora.