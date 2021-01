Thiago Lopes e Andressa Urach fazem sessão de cinema em casa Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 09:09 | Atualizado 06/01/2021 09:17

Rio - O empresário Thiago Lopes, marido de Andressa Urach, postou no Instagram, na noite desta terça-feira, uma foto em que aparece abraçadinho com a mulher assistindo a um filme em casa. "Em casa com meu amor assistindo a filminho e com barulho de chuvinha", escreveu na legenda da foto.

fotogaleria

Publicidade

"Minha vida", respondeu Andressa Urach. Pouco depois, Thiago postou no Stories uma foto de Andressa na casa em que eles moram, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. "Chegar em casa e encontrar a mulher toda bonitinha não tem preço", escreveu o empresário.