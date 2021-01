Demi Lovato Reprodução

Por iG

Publicado 08/01/2021 13:40

São Paulo - A cantora Demi Lovato anunciou que está gravando novas músicas como resposta aos tumultos ocorridos por manifestantes a favor do presidente Donald Trump nesta semana.



fotogaleria

Quatro pessoas morreram e pelo menos cinquenta e duas foram presas depois que manifestantes invadiram o Capitólio enquanto o congresso norte-americano se reunia para certificar a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump na eleição presidencial de novembro.

“Meu coração está partido. Fico muito triste em acreditar o quão ingênua eu era em pensar que isso não poderia acontecer, e ainda assim aconteceu”, escreveu Demi Lovato em seu perfil oficial no Twitter. “Aqui estamos. Para todos em meus comentários dizendo “Where’s d7″ (sétimo álbum de Demi) ou querendo que eu cante em vez de falar sobre o que precisar mudar nesse país…”, postou.

E finalizou: “É POR ISSO QUE POSTO, É POR ISSO QUE IME IMPORTO. ISSO NÃO PODE ACONTECER MAIS CARA***. Estou com raiva, constrangida e envergonhada. Estou no estúdio trabalhando em algo especial depois do ataque à democracia de hoje. #impeachtrumptonight”.