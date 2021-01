BTS Reprodução

Publicado 08/01/2021 13:41

São Paulo - O grupo sul-coreano BTS foi o nome mais ouvido na plataforma Spotify em todo o mundo em 2020. Além disso, o álbum Map of the Soul: 7 foi a principal escolha em sua pesquisa anual de ouvintes. Esses dados foram revelados pela empresa nesta quinta-feira.

Eles também ficaram entre os 10 melhores artistas no ano passado, impulsionados pelos sucessos ON e Dynamite.

O Spotify está se preparando para entrar na Coréia do Sul no primeiro semestre deste ano e já divulgou os 10 nomes do K-pop mais ouvidos na plataforma.

Confira:

1. BTS

2. BLACKPINK

3. Twice

4. Stray Kids

5. Red Velvet

6. EXO

7. Seventeen

8. IU

9. NCT 127

10. (G) I-DLE