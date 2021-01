Vitão Divulgação/ Bruno Trindade

Por Nathalia Duarte

Publicado 09/01/2021 07:00

Com apenas 21 anos, Vitão já é um dos grandes nomes da música brasileira. O cantor, que lançou seu primeiro álbum em 2019, já acumula parcerias de peso como Anitta, Ivete Sangalo, Projota, Luísa Sonza e, a mais recente, com Leo Santana. Os números são o reflexo do sucesso: são 570 milhões de views em seu canal no YouTube, quase 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify Brasil. Mas, para o paulista, isso tudo é só o começo.

"Trabalhei muito para conquistar um espaço com minha música e hoje, estar no meio de grandes nomes do cenário, para mim é resultado de muito foco, estudo e dedicação. Agradeço muito e quero crescer mais e mais", revela o cantor.

Vitão cantou nas ruas e em bares no começo da carreira, chamou atenção do grande público quando começou a postar vídeos na internet, em 2016. Seu primeiro EP, homônimo, foi lançado em 2019 e já chegou com um feat com Anitta, em "Complicado". Em janeiro de 2020, o primeiro álbum de estúdio, "Ouro", acumulou mais de 120 milhões de reproduções. Tamanho sucesso é reflexo de uma paixão antiga pela música.

"Sempre fui apaixonado por violão, estudo desde pequeno. Depois, comecei a dar aula para alguns alunos da escola que eu estudava, em seguida vieram outras pessoas e foi uma forma que encontrei de ganhar uma grana extra com a música. Me lembro que era muito tímido e entrei para o grupo de teatro da escola, então comecei a me soltar para cantar. Em 2016, comecei a fazer covers no Facebook e depois vídeos no Youtube. Desde então uma coisa foi levando a outra, quando percebi a esta com meu primeiro milhão de views e uma música autoral", relembra o cantor que, além de cantar, compõe os próprios sucessos.

"Tudo que estou passando na minha vida no meu dia-a-dia, boas ou ruins, fáceis ou difíceis, acabam se espelhando nas minhas composições. Algo que aconteceu ontem, hoje eu sento e escrevo aquele acontecimento e vira uma letra musical, acredito que essa forma de trazer o meu dia a dia para musica faz com que as pessoas possam se identificar muito", revela.

Referências

Transitando pelo R&B, Hip hop, Samba, Pagode, Bossa Nova e Pop, as referências do cantor vão desde Beethoven a Projota. Mas, para além da música, o cantor também se inspira em alguns artistas para compor o visual.

"Sempre me inspirei em muitas coisas, na galera do Hip Hop norte-americano mais antiga, na cultura do Rock Americano, Guns N’ Roses, ACDC. O Slash por exemplo é uma grande inspiração pra mim, sempre usava as camisas abertas com cabelão comprido, assim como Zeca Pagodinho que usa sempre as camisas estampadas abertas. Os sambistas também se vestem dessa forma. Minhas inspirações vêm de muitos lugares, meu estilo é uma mistura de tudo", pontua o cantor.

Parcerias

Em pouco tempo de carreira, não é tão comum um artista somar parcerias de peso. Mas, essa é uma barreira que o cantor também quebrou. Somando feats com artistas de diferentes gêneros musicais, o cantor explica que a escolha de quem vai cantar a música com ele é mais pessoal que profissional.

"Não tenho uma definição pra escolher um feat, é mais uma identificação não só com o artista, mas com o projeto que foi apresentado. É mais eu olhar e me identificar do que qualquer outro critério".

Na mais recente dela, em "SAMU", com Léo Santana, o cantor escreveu pensando no romance dele com Luísa Sonza. "É uma coisa que eu estou passando e o Léo já passou. aquela parada de ir se apaixonando sem querer se apaixonar, e quando você vê tá mergulhado até o pescoço. É uma música muito autobiográfica. Tudo que eu escrevo é de uma parada que eu to passando. Eu vomito aquela situação pra fora. Eu estava passando essa situação de vou me apaixonar/ não vou e, quando vi, estava mergulhado até o pescoço. Nessa música que eu estou falando da Luísa. Eu escrevi quando a gente tava começando a se falar", revelou.

Vida amorosa

Assim como a carreira de qualquer grande artista, a de Vitão também já se viu envolta em algumas polêmicas. A maior delas, foi quando assumiu o namoro com Luísa Sonza, em setembro do ano passado. O cantor chegou a ser chamado de "talarico", pois os internautas acharam que ele, de alguma maneira, "roubou" Luísa do ex-marido, Whindersson Nunes.

"Eu e ela sabíamos que haveria uma onda hate forte, mas sabemos de nossa história e estamos muito felizes juntos. No começo pensamos em não falar, mas vimos que não tinha necessidade de esconder nada. Nos amamos e pronto", confessa o cantor, que chegou a sofrer bastante com os "cancelamentos" da internet. "(O cancelamento) Funciona para algumas coisas que devem ser condenadas de uma vez por todas e a internet tem essa força, mas em outros casos, acaba fazendo mal para outras pessoas, passando dos limites nesse 'tribunal' e acaba condenando coisas que não deveriam ser condenadas", pontua.

Com tantos julgamentos em cima, ele tira forças dos que permanecem junto todo esse tempo. "Eu tenho uma família incrível, uma cachorra, amigos maravilhosos e trabalho com o que eu amo, isso me dá força para continuar", revela.