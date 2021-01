Marcelo Adnet mostra uma foto da filha Alice Reprodução/Instagram

Por IG - Delas

Publicado 08/01/2021 14:23 | Atualizado 08/01/2021 14:33

Marcelo Adnet compartilhou uma nova foto da filha recém-nascida, Alice. A pequena nasceu no dia 6 de dezembro e é fruto do relacionamento do humorista com Patrícia Cardoso. Ela é a primeira filha do casal e o comediante costuma mostrar os dias ao lado da bebê, como fez no Natal.