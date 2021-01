Mel Maia se esbalda no mar da Praia da Barra da Tijuca

Rio - A atriz Mel Maia, de 16 anos, aproveitou a tarde desta sexta-feira para ir à praia. A atriz foi fotografada se refrescando no mar da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Mel estava acompanhada por amigos e pela mãe. Enquanto esteve no local, Mel também foi abordada por alguns fãs e posou para fotos com eles.

