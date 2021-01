Renata Reprodução

Publicado 08/01/2021 15:20

Renata Lo Prete, apresentadora do "Jornal da Globo" , criticou, na última quinta-feira (07), o atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pelo comentário que ele fez durante uma coletiva de imprensa.



"Não queremos a interpretação do fato dos senhores. Não queremos tendência ideológica ou de bandeira. Eu quero assistir à televisão e ver a notícia do fato que aconteceu", disse o ministro, à situação.



Em resposta, após a exibição da reportagem, Lo Prete não recuou. "O ministro Pazuello parece não saber que interpretar significa dar sentido às coisas. Sem interpretar, você não informa corretamente, você é enrolado. Mas não tem importância ele saber disso. O importante, aos 10 meses de pandemia, com sete meses no cargo, é ele entender de vacinação, isso sim é importante para o povo brasileiro".



Pazuello concedeu a coletiva para dar mais detalhes sobre a medida provisória referente à compra de vacinas e insumos para a imunização contra a Covid-19. Todavia, ele não respondeu todas as perguntas e deixou o local alegando que tinha outros compromissos com Jair Bolsonaro.



