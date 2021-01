Princesa Diana Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 16:25 | Atualizado 08/01/2021 16:30

A Princesa Diana foi aconselhada por amigas a usar uma peruca para ficar parecida com Camila Parker, atual esposa do príncipe Charles e amante dele na época que era casado com Diana. A revelação foi feita por Robert Lacery, biógrafo da Família Real e autor de um livro sobre a relação entre os pais de William e Harry. As informações são do jornal "The Sun".



“A Diana reclamava e fazia piada com as amigas sobre o boicote do marido dela na cama”, diz o livro. “Talvez ela devesse embebedar o Charles uma noite, na esperança de encorajá-lo um pouquinho, sugeriu Diana”.



“‘Ah não’, responderam as amigas. ‘Você sabe o que acontece com o órgão vital sob a influência de álcool. Que tal apagar as luzes e colocar uma peruca?’, perguntou uma delas. ‘Talvez ele possa te confundir com a Camilla’”.